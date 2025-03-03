3 марта начался Великий Пост: главные запреты и традиции

В жизни каждого православного христианина пост — особая пора. Это время даётся верующим для физического и духовного очищения, максимально возможного отрешения от мирских дел накануне светлого праздника Пасхи Христовой.

Важная составляющая постных дней — воздержание от определенных видов пищи и увеселений. Но этим вовсе не исчерпываются ограничения, предписанные церковными традициями и уставом. Особенности и мало известные тонкости Великого Поста представляет 7info.

Важно совладать со страстями

Все 48 дней Великого поста (в 2025 году он начался 3 марта) готовят верующего к главному празднику – Пасхе, которая нынешней весной выпадает на 20 апреля. Согласно церковному уставу, принципиально важно во время Великого Поста причащаться, исповедоваться и молиться. Также верующим положено регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий. Супругам рекомендовано воздерживаться от плотских радостей и отказаться от интимной близости, чтобы научиться совладать со своими страстями и желаниями и чтобы настроить свой ум на молитву. Но плотское воздержание может быть только по обоюдному согласию мужа и жены, ведь далеко не всегда постятся оба. Таким образом, если ребенок всё-таки был зачат в Великий пост, ни в коем случае нельзя считать его в чем-то ущербным или переживать о влиянии дня его зачатия на его судьбу.

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Что можно и что нельзя есть?

Священнослужители считают, что: соблюдать Великий пост (по крайней мере его гастрономическуючасть) всем без исключения нельзя. Перед тем, как решиться на достаточно серьёзные ограничения, обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

От строгих правил поста, даже если речь идёт о глубоко верующем человеке, можно отступить беременным и кормящим женщинам, пожилым, детям, а также людям с различными хроническими и тяжёлыми заболеваниями, такими как, например, диабет, рак, болезни желудочно-кишечного тракта.

Кроме состояния здоровья причиной включения мяса в рацион могут стать командировка или экспедиция, питание в спецучреждении– в больнице или тюрьме. В таком случае нужно помнить, что гастрономический пост – это лишь помощь человеку в его борьбе со страстями, а главный пост – духовный.

Часто священники вспоминают слова старцев:

– Вы хоть мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте.

Эти слова вовсе не благословение к употреблению мяса. Они всего лишь призывают тех, кто по тем или иным причинам нарушает пост, не отчаиваться, и обратить внимание на свои духовные движения, не раздражаться, а учиться относиться к окружающим с любовью.

Стоит отметить, что у духовенства и мирян строгость соблюдения правил будет разная, священник. Также необходимо помнить, что, те, кто только начинает следовать этой православной традиции, должен осваивать новые правила постепенно, а миряне могут облегчать свой пост по благословлению священника.

Как правильно бороться с искушениями?

Церковный устав предписывает отказаться от пищи животного происхождения: мяса, молока, постного масла, рыбы, яиц и вина.

В понедельник, по пятницам и средам стоит выбрать «сухоядение» (пища не варится и не жарится), которое предполагает употребление в пищу хлеба, фруктов, овощей, воды и компотов. Во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, в субботу и воскресение – пища с растительным маслом. При этом в понедельник первой недели рекомендуется полное воздержание от пищи, а в Великую пятницу – до выноса Плащаницы.

Но и у этих канонов есть исключения. Например, в дни праздников Благовещение и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) разрешается есть рыбу. В Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья, – рыбную икру.

Отказываясь от тех или иных продуктов, верующий человек учится воздержанию, навыку справляться со своими желаниями, который необходим не столько за столом, сколько вообще в жизни.

Но помимо гастрономических, есть еще немало искушений в жизни современного христианина – это и лишенный духовного наполнения сёрфинг в интернете, просмотр развлекательных шоу и сериалов, ссоры с окружающими. Помните, что Великий Пост – благодатное время для того, чтобы постараться хоть немного приблизить свой образ жизни к данным Христом заповедям.