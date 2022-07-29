29 июля без электричества в Рязани останутся 14 улиц

В пятницу, 29 июля, 14 улиц Рязани останутся без электричества. Причина – проведение работ на воздушной линии, сообщили в мэрии.

Электроэнергию отключат в 09.30, восстановят к 15.00. Ограничения коснутся следующих адресов:

улица Ленинского комсомола, дома с 98 по 130 (чётная сторона), с 105 по 125 (нечётная сторона);

улица Островского, дом 27;

улица 12 Линия, дома с 41 по 57 (нечётная сторона), с 50 по 68 (чётная сторона);

улица 11 Линия, дома 45, 51, 54;

улица 10 Линия, дома 22, 24, с 28 по 50 (чётная сторона), 17, 19, 25, 27;

улица Осипенко, дома 33, 35, с 37 по 42, 44, 46;

проезд Осипенко, дома с 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;

переулок 9 Линии, дома с 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;

Дорожный переулок, дома с 1 по 3;

Прудный переулок, дома дома с 1 по 6, 8, 10;

улица Новопавловская, дома 3, 5, 7;

улица 8 Линия, дом 3;

улица 9 Линия, дома с 4 по 10, 3, 3а, 5, 7, 11, 15, 17, 19;

улица Шевченко, дом 95.