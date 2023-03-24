24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Ежегодно 24 марта, весь мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Выбранная дата имеет символическое значение. В этот день, в 1882 году, доктор Роберт Кох объявил о том, что ему удалось открыть бактерию, вызывающую туберкулез, благодаря чему стала возможна разработка методов диагностики и лечения этого заболевания.

Туберкулез всегда был одной из самых актуальных проблем человечества. Актуальность проблемы туберкулеза в том, что это заболевание является не только медицинской проблемой, но и социальной. Изначально туберкулез считали болезнью социально незащищенных слоев населения (мигрантов, безработных), имеющих вредные привычки. Согласно последним данным туберкулезом стали болеть люди трудоспособного возраста со средним и высоким уровнем жизни.

В его возникновении, развитии и распространении прослеживаются все три звена сложной эпидемиологической цепи: источник заболевания, пути передачи инфекции и восприимчивый коллектив.

Больной человек — основной источник заражения туберкулезом, поэтому лечение и изоляция являются одним из факторов предупреждения распространения заболевания. Возбудитель туберкулёза попадает в организм человека при вдыхании капель мокроты, выделяемой больным человеком при кашле и чихании, а также инфицированной пыли, на которой туберкулёзные бактерии могут сохраняться месяцами. Общими симптомами активного легочного туберкулеза являются кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Современная диагностика туберкулеза значительно увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление человека. Массовые флюорографические осмотры являются основным методом взрослого населения для раннего выявления туберкулеза среди лиц старше 15 лет. Для массовой иммунодиагностики туберкулеза у детей в возрасте 1-7 лет включительно применяется реакция Манту. Проба может быть положительной как у лиц, не болеющих туберкулёзом (в частности, после прививки от туберкулёза), так и у больных. Для уточнения проводят повторные пробы, рентгенологические исследования. Основным методом специфической профилактики туберкулеза является иммунизация новорожденных на 3-7 сутки вакцинами БЦЖ.

Туберкулёз лечат только в специализированных противотуберкулёзных диспансерах, в зависимости от формы заболевания — амбулаторно или стационарно. Всех больных с впервые выявленным туберкулёзом лёгких госпитализируют. Лечение всегда комбинированное (одновременно используют 2–4 противотуберкулёзных препарата) и длительное (не менее 6 месяцев). Успех лечения во многом зависит от аккуратности выполнения врачебных рекомендаций. Уменьшение доз препаратов и времени их приёма делают лечение неэффективным и способствует развитию устойчивости возбудителя. Туберкулёз опасен в запущенной форме. Этим обусловлена важность профилактических мероприятий и выявления заболевания на ранних стадиях.

Заболеть туберкулезом может каждый, независимо от его социального положения и уровня доходов. Однако есть факторы, повышающие риск заболевания. Это ВИЧ-инфекция, контакт с больным туберкулезом, стрессы, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, табакокурение и наличие хронических заболеваний.

Избегайте всего, что может ослабить защитные силы вашего организма. Регулярно занимайтесь спортом, больше находитесь на свежем воздухе, откажитесь от вредных привычек и ведите здоровый образ жизни. Ежегодно проходите флюорографическое обследование.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Зайцева Ольга Александровна.