24 августа в Рязанской области осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 34

Синоптики Рязанского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, скорость восточного ветра составит от 4 до 9 м/с. Об этом пишет ГУ МЧС по Рязанской области.

Ночные температуры в регионе — от 13 до 18 градусов, дневные — от 29 до 34 градусов.

В Рязанской области действует метеопредупреждение из-за сильной жары — до 35 градусов в дневные часы в период с 23 по 25 августа.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан в условиях сухой и жаркой погоды быть предельно осторожными с огнём. Необходимо воздержаться от посещения лесов.