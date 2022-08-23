Татьяна Проводина

24 августа в Рязанской области осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 34

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Синоптики Рязанского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, скорость восточного ветра составит от 4 до 9 м/с. Об этом пишет ГУ МЧС по Рязанской области.

Ночные температуры в регионе — от 13 до 18 градусов, дневные — от 29 до 34 градусов.

В Рязанской области действует метеопредупреждение из-за сильной жары — до 35 градусов в дневные часы в период с 23 по 25 августа.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан в условиях сухой и жаркой погоды быть предельно осторожными с огнём. Необходимо воздержаться от посещения лесов.

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