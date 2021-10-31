23-летнего рецидивиста задержали за убийство двух девочек

В Тыве по подозрению в убийстве двух девочек задержан 23-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Девочки 9 и 14 лет с многочисленными травмами были найдены около 5 часов утра 31 октября у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа в Кызыле. Младшая скончалась на месте, старшая через некоторое время умерла в больнице.

Уголовное дело следователи возбудили по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).

Подозреваемый задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.