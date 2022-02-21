Православные христиане 22 февраля вспоминают святого Панкратия Печерского. Жил он в XIII веке в Киево-Печерском монастыре. Прославился тем, что вёл аскетичный образ жизни, держал пост и много молился.

- Реклама -

На Руси святого Панкратия называли Лапотником. Считалось, что в день его памяти, 22 февраля, нужно плести лапти. Первую пару никогда не отдавали на продажу – считалось, что она приносит большую удачу мастеру.

Ещё 22 февраля принято было позаботиться об обуви: ту, что прохудилась, обязательно латали, а полностью вышедшую из использования – сжигали на костре. Ни в коем случае нельзя выкидывать на помойку старые сапоги. Можно привлечь в жизнь много неудачи. Хорошая традиция – отдавать в праздник Панкратия обувь малоимущим. Добрый жест обязательно принесёт в вашу жизнь много радости и удачи.

Что нельзя и нужно делать 22 февраля

22 февраля представительниц прекрасного пола старались не одаривать комплиментами. А детей старались не хвалить за прилежную учёбу и хорошее поведение. В противном случае можно навлечь на близких большие беды и неприятности.

- Реклама -

На Панкратия не стоит оставлять детей без присмотра. Наши предки верили, что сегодня особенно активны нечистые силы. Они могут «заиграть» ребёнка и лишить здоровья.

Под люльку младенца традиционно клали 22 февраля сапог. Он – мощный оберег от колдунов и защитник от дурного глаза.

22 февраля лучше не держать книгу открытой. Особенно это касается учебных пособий. В народе говорили, что все полученные ранее знания могут улетучиться из головы.

Осторожнее нужно быть с мусором. Если выронить его из рук, семья вскоре лишится достатка.

Народные приметы 22 февраля

Большая луна в ночь на Панкратия – к оттепели;

Сильные морозы 22 февраля сулят погожее и плодородное лето;

Куры кудахтают – к затяжному снегопаду;

Дым из трубы стелется по земле – к теплу;

Собака валяется на снегу – к скорому сходу снежного покрова.

Именины 22 февраля

Именины 22 февраля отмечают Василий, Иннокентий, Петр, Геннадий, Иван. Рождённые в этот день — эмпатичные, сильные по характеру люди. Они способны сопереживать близким, всегда помогают тем, кто нуждается в поддержке. Кроме того, это люди-прагматики. Несмотря на романтичность и таинственность души, действуют согласно холодному расчёту.

Знак зодиака — Рыбы;

Планета — Нептун;

Камень — Янтарь.

Толкование снов 22 февраля

Сны, увиденные в ночь на 22 февраля, могут наделить вас новыми знаниями и откровениями. Если настроиться на получение информации, в сновидениях этой ночи можно обрести ключ к разгадке жизненно важных вопросов.