22 августа в России и мире: главные праздники и приметы дня

22 августа Россия отмечает День Государственного флага, в мире вспоминают тех, кто пострадал за свои убеждения и веру. Также православные верующие празднуют Собор Соловецких Святых, пишет «Лента.ру».

День Государственного флага России

Флаг с белым, синим и красным цветами стал символом современной России после августовских событий 1991 года. Праздник в честь триколора был учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Однако история этого флага уходит корнями более чем на 350 лет назад, когда в 1668 году на первом русском военном корабле «Орел», построенном по указу царя Алексея Михайловича, появился трехцветный флаг.

Цвета флага интерпретируются по-разному, но наиболее распространенная версия такова: белый символизирует чистоту и благородство, синий — духовность и верность, а красный — мужество и пролитую за страну кровь.

Другие праздники, отмечаемые в России 22 августа

День Республики Коми

Праздники в мире

Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений

Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году в память о тех, кто пострадал за свою веру и принципы. Свобода религии и убеждений закреплена во Всеобщей декларации прав человека.

В России, согласно Конституции, государство является светским, и гражданам гарантируется свобода совести и вероисповедания. Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» подчеркивает, что религиозные организации отделены от государства, а любая дискриминация по религиозным признакам запрещена.

Другие праздники, отмечаемые в мире 22 августа

День растительного молока

День булочек бао

Церковные праздники 22 августа

Собор новомучеников и исповедников Соловецких

В годы большевистских репрессий Соловецкие острова стали местом страданий миллионов людей, включая церковных деятелей, ищущих уединения. В Собор Соловецких святых входят 50 человек из братии Соловецкого монастыря, пострадавших от репрессий.

Соловецкий монастырь, основанный в 1436 году, был одним из самых почитаемых на Русском Севере. В 1920-х годах его закрыли, а земли передали под управление лагеря принудительных работ, что превратило Соловки в место ссылки многих священнослужителей, монахов и мирян. Несмотря на заключение, священники продолжали исполнять свой долг, помогая окружающим.

Продолжение Успенского поста

Пост в честь Успения Божией Матери, который символизирует конец её земной жизни, продолжается до 28 августа. На 22 августа разрешено употребление горячих блюд без масла, при этом сохраняется запрет на продукты животного происхождения.

Другие церковные праздники 22 августа

День памяти апостола Матфия

День памяти мученика Антония Александрийского

День памяти преподобного Псоя Египетского

День памяти преподобномученицы Маргариты

Приметы на 22 августа

Много росы — к жаркому дню, мало — к дождливому.

Южный ветер предвещает много снега зимой, северный — ясную погоду.

Если ужи выползают на дорогу и греются на солнце, скоро будет дождь.

Отсутствие клева рыбы — к пасмурной погоде.

Знаменитости, родившиеся 22 августа

Артем Дзюба (36 лет)

Известный российский футболист, заслуженный мастер спорта РФ, один из лучших бомбардиров в истории российской сборной. Он начал карьеру в «Спартаке», затем играл за «Зенит», а в 2023 году присоединился к «Локомотиву», но покинул команду в августе 2024 года. В 2020 году он оказался в центре скандала из-за утечки интимного видео, что привело к его временной отставке из сборной и утрате капитанства в «Зените».

Рэй Брэдбери (1920-2012)

Американский писатель-фантаст, автор произведений «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Надвигается беда». В 2007 году он получил Пулитцеровскую премию за выдающийся вклад в литературу.

Другие знаменитости, родившиеся 22 августа

Александр Мостовой (56 лет) — российский футболист

Марат Башаров (50 лет) — российский актёр и телеведущий

Родриго Санторо (49 лет) — бразильский актёр

Дуа Липа (29 лет) — британская певица.