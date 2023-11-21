21 ноября агентство 7info отметило 20 лет со дня основания

Во вторник, 21 ноября, информационное агентство 7info отметило 20 лет со дня основания. В праздничный день в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина собрались друзья нашей дружной редакции, партнёры, представители власти, школьники. Сотрудники 7info рассказали о проектах, которые реализуются на платформе нашего сетевого издания.

2003 год. Нет смартфонов, нет планшетов, только начали открываться первые компьютерные классы в школах. Одновременно с этим в Рязани запускается первый новостной сайт 7info. Пока мамы и папы узнавали о последних новостях из газет и телевизора, ученики могли прочитать новости на нашем сайте. Возможно, именно поэтому первым проектом 7info стал «Школьный урок». КВН пришел 7info в том же 2003 году вместе с сотрудником агентства, нынешним генеральным директором Алексеем Жегловым.

Проект «Океан Солярис – острова памяти», посвящённый творческому наследию великих рязанцев, стал площадкой для выявления юных талантливых писателей, композиторов, режиссёров кино и художников. Он вышел на международный уровень благодаря его автору, журналисту и режиссеру, Ирине Нечаевой. Ирина Борисовна продолжила воодушевлять аудиторию проектом «Жить по-Фёдоровски». Выпускающий редактор Ирина Бочарова придумала проект «Идём в театр». После просмотра спектаклей школьники делились впечатлениями друг с другом, с артистами, а затем – в публикациях на сайте 7info. Духовно-просветительскую работу продолжила шеф-редактор Екатерина Щеренкова вместе с игуменом Лукой (Степановым), настояетелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Школьники получили ответы на волнующие их вопросы в проекте «Батюшка подскажет».

Широкая география проекта «Интерактивная карта космических объектов Рязанской области» — заслуга его автора, Павла Квартникова. Эта идея зажгла на карте нашего края космические звёзды. А благодаря проекту «День шедевра» каждый желающий из любой точки мира может раз в неделю виртуально посетить Рязанский художественный музей. Спасибо нашим проводникам в мир искусства – главному редактору 7info Надежде Майоровой и старшему научному сотруднику музея Марии Киселёвой.

Проекты – наш драйвер, и благодаря им мы открываем новые формы взаимодействия с аудиторией. Представленный в музее на Поклонной горе проект «Интерактивная карта школьных музеев Рязанской области, посвященных истории Великой Отечественной войны», получил продолжение в документальном фильме, который мы представим на нашем сайте совсем скоро! Первыми зрителями фильма стали гости нашего праздника.

Информирование жителей Рязанской области о главных событиях нашего региона, приглашение рязанцев и гостей региона к активному участию в реализации социально-значимых инициатив – главный приоритет нашей команды. 7info благодарит коллектив Комитета по информации и массовым коммуникациям Рязанской области за всемерную поддержку! От лица комитета тёплые слова в адрес сотрудников редакции адресовала его руководитель Ольга Чуляева. Из рук Ольги Борисовны памятный знак губернатора Рязанской области «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина» получили генеральный директор ООО «Медиа 7» Алексей Жеглов, главный редактор 7info Надежда Майорова, выпускающий редактор Алексей Самохин. Поздравления мы получили и от пресс-секретаря губернатора Рязанской области Павла Кирдяшкина.

Новые проекты невозможно реализовать без участия наших партнёров. Документальный фильм «Школьные музеи Победы Рязанской области» создан при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Поздравления прозвучали от заместителя министра Натальи Артонкиной.

Малая родина – это одна из главных непреходящих ценностей, которые есть у человека. На страницах информационного агентства мы можем познакомиться не только с историческими личностями, прославившими наш регион, но и с героями нашего времени. Рязань действительно в центре нашего внимания. И в наших сердцах! Поздравительные слова в праздничный день прозвучали от главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой и замруководителя аппарата администрации Рязани Евгении Власовой.

В день двадцатилетия 7info звучали поздравлениям от наших коллег. Благодарим за участие в нашем празднике председателя Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Галину Зайцеву и главного редактора телерадиокомпании «Край Рязанский» Ольгу Погудину.

Одно из важных направлений нашей работы – организация мероприятий! В этом сложном деле с друзьями из event-индустрии и PR мы плечом к плечу. Поздравления прозвучали от лица пресс-секретаря «Ростелекома» Елены Карповой, руководителя пресс-центра Рязанского областного театра драмы Ирины Бочаровой. И, конечно же, с нами в наш праздник были наши коллеги по проектам — старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва, Ольга Игнатова, директор школы № 76, Елена Егорова, директор школы №58. Гостей праздника до слёз пронзило трогательное выступление героини нашего фильма, учителя русского языка и литературы Горловской школы Скопинского района Ирины Поликарповой. В документальный фильм вошёл рассказ педагога об истории её семьи, неразрывно связанной с событиями Битвы за Москву.

Много музыки звучало на двадцатилетии 7info. Музыкальный подарок подготовил квартет Камерного оркестра Рязанской области под руководством главного дирижёра Камерного оркестра Рязанской области, заслуженного работника культуры России, профессора Сергея Проскурина. 7info поздравили солист Рязанского областного музыкального театра Станислав Грязнов русской народной песней «Живёт моя отрада» и солистка Рязанского областного музыкального театра Алёна Селивёстова, которая исполнила музыкальную композицию «Заздравная».

В финале праздника гости увидели номер в исполнении учеников школы № 58 – победителей всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее» в номинации «Классный час в школьном музее». Конкурс проведён Музеем Победы на Поклонной горе. А завершила праздник песня в исполнении сотрудников 7info Алексея Жеглова и Екатерины Щеренковой.