20 февраля в Рязанской филармонии состоится моноспектакль Константина Райкина «Самое любимое»

20 февраля в Рязанской Филармонии Константин Райкин представит свой моноспектакль «Самое любимое» (12+). Он является художественным руководителем Государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, народным артистом России, режиссером и многократным лауреатом различных государственных и театральных премий, включая «Золотую Маску» и награды Фонда К. Станиславского.

По словам Райкина: «То, что я делаю в этом спектакле, отражает мою суть. Я сам представляю собой смесь различных жанров. Высокая поэзия — это уникальное состояние души. Чтение стихов для меня — это такие же роли и монологи, подчиняющиеся законам театра, как и любые драматические персонажи. Сейчас я ощущаю возросший интерес к настоящей поэзии; людям не хватает чего-то, что насытило бы их духовную жизнь. Чтение произведений Пушкина очищает атмосферу, как звон колокола…

Когда-то мой отец мне сказал: «Читай стихи всегда, независимо от аудитории. Это поможет людям глубже понять тебя и увидеть жизнь многогранной».

В «Самом любимом» Константин Райкин читает стихи великих поэтов, любовь к которым сопровождает его на протяжении всей жизни. В программу вошли произведения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега и Александра Пушкина.