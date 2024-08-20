20 августа: День лени, день рождения Чебурашки и другие значимые события

Сегодня, 20 августа, мир отмечает сразу несколько интересных праздников и памятных дат. Среди них — День лени, который призывает нас расслабиться и заняться «ничегонеделанием», а также годовщина создания всеми любимого персонажа — Чебурашки. Об этом сообщает «Лента.ру».

День рождения Чебурашки

20 августа считается днем рождения Чебурашки — сказочного персонажа, созданного детским писателем Эдуардом Успенским. Именно в этот день, по общему мнению, был придуман ушастый герой, который со временем стал одним из самых узнаваемых персонажей в российской культуре. Чебурашка успел побывать не только героем книг и мультфильмов, но даже талисманом спортсменов. В 2022 году вышел полнометражный фильм о Чебурашке, который получит продолжение в 2026 году.

390 лет первому русскому букварю

Также 20 августа отмечается значимая дата в истории образования — ровно 390 лет назад в Москве был выпущен первый русский букварь. До этого для обучения грамоте использовали Псалтирь. Первое издание букваря отличалось простотой и четкостью шрифта, а также тщательно продуманной структурой. В отличие от более ранних азбук, в букваре использовался красный цвет для выделения букв и разделов.

Всемирный праздник лени

С 1984 года 20 августа отмечается Всемирный день лени. Идея этого праздника зародилась на Фестивале промышленности и торговли в Колумбии, с целью создать официальный день, в который можно не делать абсолютно ничего. С точки зрения психологии, лениться иногда просто необходимо — это помогает снять напряжение, перезагрузиться и набраться сил для новых свершений.

Другие праздники 20 августа

День музыкальных шкатулок

Международный день комара

День виртуальных миров

Церковный праздник

Сегодня также отмечается День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного. Этот святой родился и вырос очень больным, но верил, что страдания ценны для души. По преданию, его постриг совершили Ангелы, а его волосы оказались в раке преподобного Феодосия.

Приметы на 20 августа

Если девушка заметила летящую птицу — скоро выйдет замуж.

Паук начал рвать свою сеть — к порывистому ветру.

Петухи громко кричат — к жаре.

Знаменитости, родившиеся 20 августа

Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель, мастер ужасов и мистики, создатель «Лавкрафтовских ужасов» и цикла «Мифы Ктулху».

— американский писатель, мастер ужасов и мистики, создатель «Лавкрафтовских ужасов» и цикла «Мифы Ктулху». Андрей Кончаловский (87 лет) — советский и российский режиссер, известный по фильмам «Дядя Ваня», «Первый учитель» и сериалу «Сибириада».

— советский и российский режиссер, известный по фильмам «Дядя Ваня», «Первый учитель» и сериалу «Сибириада». Эми Адамс (50 лет) — американская актриса.

— американская актриса. Эндрю Гарфилд (41 год) — американский актер.

— американский актер. Бен Барнс (43 года) — английский актер.

— английский актер. Деми Ловато (32 года) — американская певица и актриса.

— американская певица и актриса. Валерий Афанасьев (75 лет) — российский актер.

20 августа отмечено сразу несколькими событиями, которые подчеркивают важность культурного наследия, отдыха и осмысления происходящего.