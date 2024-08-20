Вторник, 20 августа, 2024

20 августа: День лени, день рождения Чебурашки и другие значимые события

Автор: 7info

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Изображение от freepik

Сегодня, 20 августа, мир отмечает сразу несколько интересных праздников и памятных дат. Среди них — День лени, который призывает нас расслабиться и заняться «ничегонеделанием», а также годовщина создания всеми любимого персонажа — Чебурашки. Об этом сообщает «Лента.ру».

День рождения Чебурашки

20 августа считается днем рождения Чебурашки — сказочного персонажа, созданного детским писателем Эдуардом Успенским. Именно в этот день, по общему мнению, был придуман ушастый герой, который со временем стал одним из самых узнаваемых персонажей в российской культуре. Чебурашка успел побывать не только героем книг и мультфильмов, но даже талисманом спортсменов. В 2022 году вышел полнометражный фильм о Чебурашке, который получит продолжение в 2026 году.

390 лет первому русскому букварю

Также 20 августа отмечается значимая дата в истории образования — ровно 390 лет назад в Москве был выпущен первый русский букварь. До этого для обучения грамоте использовали Псалтирь. Первое издание букваря отличалось простотой и четкостью шрифта, а также тщательно продуманной структурой. В отличие от более ранних азбук, в букваре использовался красный цвет для выделения букв и разделов.

Всемирный праздник лени

С 1984 года 20 августа отмечается Всемирный день лени. Идея этого праздника зародилась на Фестивале промышленности и торговли в Колумбии, с целью создать официальный день, в который можно не делать абсолютно ничего. С точки зрения психологии, лениться иногда просто необходимо — это помогает снять напряжение, перезагрузиться и набраться сил для новых свершений.

Другие праздники 20 августа

  • День музыкальных шкатулок
  • Международный день комара
  • День виртуальных миров

Церковный праздник

Сегодня также отмечается День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного. Этот святой родился и вырос очень больным, но верил, что страдания ценны для души. По преданию, его постриг совершили Ангелы, а его волосы оказались в раке преподобного Феодосия.

Приметы на 20 августа

  • Если девушка заметила летящую птицу — скоро выйдет замуж.
  • Паук начал рвать свою сеть — к порывистому ветру.
  • Петухи громко кричат — к жаре.

Знаменитости, родившиеся 20 августа

  • Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель, мастер ужасов и мистики, создатель «Лавкрафтовских ужасов» и цикла «Мифы Ктулху».
  • Андрей Кончаловский (87 лет) — советский и российский режиссер, известный по фильмам «Дядя Ваня», «Первый учитель» и сериалу «Сибириада».
  • Эми Адамс (50 лет) — американская актриса.
  • Эндрю Гарфилд (41 год) — американский актер.
  • Бен Барнс (43 года) — английский актер.
  • Деми Ловато (32 года) — американская певица и актриса.
  • Валерий Афанасьев (75 лет) — российский актер.

20 августа отмечено сразу несколькими событиями, которые подчеркивают важность культурного наследия, отдыха и осмысления происходящего.

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