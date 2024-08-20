20 августа: День лени, день рождения Чебурашки и другие значимые события

Сегодня, 20 августа, мир отмечает сразу несколько интересных праздников и памятных дат. Среди них — День лени, который призывает нас расслабиться и заняться «ничегонеделанием», а также годовщина создания всеми любимого персонажа — Чебурашки. Об этом сообщает «Лента.ру».
День рождения Чебурашки
20 августа считается днем рождения Чебурашки — сказочного персонажа, созданного детским писателем Эдуардом Успенским. Именно в этот день, по общему мнению, был придуман ушастый герой, который со временем стал одним из самых узнаваемых персонажей в российской культуре. Чебурашка успел побывать не только героем книг и мультфильмов, но даже талисманом спортсменов. В 2022 году вышел полнометражный фильм о Чебурашке, который получит продолжение в 2026 году.
390 лет первому русскому букварю
Также 20 августа отмечается значимая дата в истории образования — ровно 390 лет назад в Москве был выпущен первый русский букварь. До этого для обучения грамоте использовали Псалтирь. Первое издание букваря отличалось простотой и четкостью шрифта, а также тщательно продуманной структурой. В отличие от более ранних азбук, в букваре использовался красный цвет для выделения букв и разделов.
Всемирный праздник лени
С 1984 года 20 августа отмечается Всемирный день лени. Идея этого праздника зародилась на Фестивале промышленности и торговли в Колумбии, с целью создать официальный день, в который можно не делать абсолютно ничего. С точки зрения психологии, лениться иногда просто необходимо — это помогает снять напряжение, перезагрузиться и набраться сил для новых свершений.
Другие праздники 20 августа
- День музыкальных шкатулок
- Международный день комара
- День виртуальных миров
Церковный праздник
Сегодня также отмечается День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного. Этот святой родился и вырос очень больным, но верил, что страдания ценны для души. По преданию, его постриг совершили Ангелы, а его волосы оказались в раке преподобного Феодосия.
Приметы на 20 августа
- Если девушка заметила летящую птицу — скоро выйдет замуж.
- Паук начал рвать свою сеть — к порывистому ветру.
- Петухи громко кричат — к жаре.
Знаменитости, родившиеся 20 августа
- Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель, мастер ужасов и мистики, создатель «Лавкрафтовских ужасов» и цикла «Мифы Ктулху».
- Андрей Кончаловский (87 лет) — советский и российский режиссер, известный по фильмам «Дядя Ваня», «Первый учитель» и сериалу «Сибириада».
- Эми Адамс (50 лет) — американская актриса.
- Эндрю Гарфилд (41 год) — американский актер.
- Бен Барнс (43 года) — английский актер.
- Деми Ловато (32 года) — американская певица и актриса.
- Валерий Афанасьев (75 лет) — российский актер.
20 августа отмечено сразу несколькими событиями, которые подчеркивают важность культурного наследия, отдыха и осмысления происходящего.