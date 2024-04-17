20 апреля есть риск заболеть, поссориться с супругом и навлечь на себя смерть. Что ни в коем случае нельзя делать на Акулину?

20 апреля в народе называли Акулининым днём. Наши предки издавна считали, что именно в это время от глубокого сна пробуждаются русалки. В этот день люди традиционно отправлялись к водоёмам, клали на берегах озёр и рек красивую одежду. Это был подарок для русалок. Так, по мнению предков, можно было задобрить коварных существ, сделать их более смиренными и внимательными к проблемам людей.

Много традиций, примет и правил зародилось для этого дня. К каким из них лучше прислушаться? Что можно и что нельзя делать?

Что можно и что нельзя делать?

Матери в этот день просят у русалок здоровья и лёгкой судьбы для своих детей. Как правило, русалки всегда щадят детей. К ним они относятся с особым теплом и человечностью. Считается, если попросить уберечь русалку ребёнка от бед и невзгод, она обязательно послушается и выполнит просьбу.

В народе говорили, что нельзя в этот день заглядывать в дом через окно. Это сулит болезни и неприятности. Особенно это касается детей. Не стоит вечером оставаться дома. Наши предки выходили на Акулину вечером на улицу, любовались небом, загадывали желания. Считалось, что они обязательно исполнятся.

Представительницы слабого пола в этот день оставляли у водоёмов дары для русалок. И, кстати, в качестве даров преподносили не только красивые предметы одежды. Некоторые «дарили» русалкам украшения. И если в семье нет или мало красивой одежды, можно положить около водоёма яркие цветные тряпицы. Наши предки верили, что добро всегда отзывается добром. И если задобрить русалку на Акулинин день, добросердечных и искренних женщин она убережёт от всех несчастий. А тот, кто забудет о водных девах, их поддержки может и не ждать. Он либо в болоте увязнет, либо в реке утонет, либо с ним может произойти другая беда.

В этот день наши предки не передавали солонку из рук в руки. Считалось, что она может спровоцировать ссору на пустом месте. Если нужно передать кому-то соль, лучше поставить её на стол. Просивший пусть возьмёт её сам.

В этот день запрещено сушить зонтики в спальной комнате. Это может привести к тому, что муж и жена поссорятся и перестанут делить брачное ложе.

Приметы 20 апреля

Если в этот день дождь пошёл, то яровые будут плохие, а калина хорошая;

Также дождь сулил богатый урожай малины;

Если на небосводе много звезд, быть году грибным и ягодным;

Утром перед громом прошёл дождь, будет ясная погода, а если гром был без дождя, жди ненастья вечером;

На осине обилие сережек – жди хороший урожай гороха;

В этот день крепкий мороз и солнце – жди урожай хлеба и гречихи;