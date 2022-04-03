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Воскресенье, 3 апреля, 2022

2 апреля в Рязанской области выявили 9 нетрезвых водителей

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2 апреля в Рязанской области выявили 9 нетрезвых водителей

7info

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий, связанных с массовой остановкой транспортных средств и направленных на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.

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За прошедшие сутки инспекторы ДПС выявили 9 нетрезвых водителей. Им грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Кроме того, выявлено 25 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, более 70 нарушений связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 нарушения ПДД, допущенные водителями автобусов.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.

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Если вы стали свидетелем управления ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, вы можете сообщить об этом по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112. Наши сотрудники готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения.

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