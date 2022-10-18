19 октября в Рязанской области ожидаются дождь и порывистый ветер

В среду, 19 октября, жителей Рязанского региона ожидает облачная погода. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днём дождливо, местами осадки будут сильными, – сообщают синоптики Рязанского гидрометцентра. Главное управление МЧС по Рязанской области приводит их прогноз.

Ночью ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. В дневные часы скорость северо-восточного ветра составит 6-11 м/с.

Ночная температура в регионе – от 4 до 9 градусов тепла, дневная – 8-13 градусов.

В МЧС по Рязанской области также выпустили метеопредупреждение об усилении ветра.

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