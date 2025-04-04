14-летнюю девочку нашли с перерезанным горлом: что известно

В доме убитой 14-летней девочки в Ульяновской области, по предварительным данным, ничего не пропало, сообщает RT

Тело Влады было обнаружено утром её тётей в подвале дома в селе Тумкино, где девочка ночевала одна. По информации СМИ, у подростка было перерезано горло.

По данным RT, мама погибшей в ту ночь находилась у своего гражданского мужа.

Реклама

Как рассказал источник в правоохранительных органах, мать Влады позвонила сестре около шести утра и попросила прийти. «По словам тёти, мать девочки стояла во дворе испуганная, а к погребу тянулся кровавый след. Открыв дверь, она увидела тело убитой», — сообщил собеседник.

Следователи осмотрели дом и установили, что шкаф был открыт, а часть вещей выложена наружу. Однако, по предварительным данным, ничего не пропало. Соседи утверждают, что вечером на кухне горел свет.

Правоохранители уже опросили гражданского мужа матери Влады и его 21-летнего сына. Оба утверждают, что всю ночь были вместе.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода сообщила RT, что следит за ситуацией. По её словам, семья считается достаточно благополучной. Второй ребёнок матери Влады живёт с отцом в другом городе.