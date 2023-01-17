Вторник, 17 января, 2023
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14-летняя школьница погибла, записывая видео для Telegram

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Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница погибла, выпа из окна на шестом этаже, сообщает 78.ru.

По информации портала, ЧП случилось в Гатчине в доме № 1 корпус 1 по улице Волкова. Журналисты, ссылаясь на источник, пишут, что школьница снимала видео для Telegram, сидя на подоконнике, курила вейп, слушала музыку. В какой-то момент девочка потеряла равновесие и полетела вниз.

После падения школьница осталась жива, но скончалась в скорой помощи по дороге в больницу.

По данным СМИ, погибшая жила с матерью, у них были доверительные отношения. Отношения со сверстниками у девочки не складывались.

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