14-летняя школьница погибла, записывая видео для Telegram

В Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница погибла, выпа из окна на шестом этаже, сообщает 78.ru.

По информации портала, ЧП случилось в Гатчине в доме № 1 корпус 1 по улице Волкова. Журналисты, ссылаясь на источник, пишут, что школьница снимала видео для Telegram, сидя на подоконнике, курила вейп, слушала музыку. В какой-то момент девочка потеряла равновесие и полетела вниз.

После падения школьница осталась жива, но скончалась в скорой помощи по дороге в больницу.

По данным СМИ, погибшая жила с матерью, у них были доверительные отношения. Отношения со сверстниками у девочки не складывались.