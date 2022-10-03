12-й сезон рыбатлона в Рязани завершился в дождь спиннинговым чемпионатом

В субботу 1 октября в 5 км от Рязани на озере Жидень на территории Загородного Курорта «Окская Жемчужина» состоялся очередной чемпионат по спиннинговому рыбатлону. Почти 50 людей разного возраста со спиннингами в руках стартовали в тёплую, но дождливую погоду.

Первым весьма быстро окушка вытащил вернувшийся в строй после травмы Ярослав Егоршин из Коломны. После этого события казалось, что Ярослав одержит безоговорочную победу. Но не тут-то было. Опытный рязанец Евгений Остроумов смог вытащить сначала первого, а потом и второго окуня. Особой погони за ним не было, и Евгений впервые в карьере выиграл спиннинговый чемпионат с результатом 32 минуты 3 секунды.

Вторым неожиданно стал молодой житель Коломны Всеволод Машков, опередивший главного претендента на победу своего земляка Ярослава Егоршина, который в итоге стал третьим.

Лучшей среди девушек стала в очередной раз Ирина Мефодина, среди детей – Александр Цыпулин. Призы получили более 30 человек! На этом 12-ый сезон рыбатлона был завершён. И теперь встреча рыбатлонистов состоится уже в январе 2023 года на командном зимнем рыбатлоне.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском шоссе.

Главный партнёр – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – Загородный Курорт «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», магазин «ГАЛАМАРТ», Торговая Марка «AZOR FISHING», Торговая Марка «ЕРМАК», пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА, салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «OS FISHING 62», трофейный водоем БОЯРИНЦЕВО (Рыбалка с Кириллом).

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».