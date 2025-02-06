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Новости России

Младенец выполз на проезжую часть в Московской области

Анастасия Мериакри

На Старо-Рязанском шоссе в Московской области водитель заметил 11-месячную девочку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на водителя, который спас малышку. 

Ребенок выполз на проезжую часть около деревни Становое. Девочка была одета в тоненький костюм.

«У нее руки были не то чтобы красные, они почти уже были синие от холода. На улице –5°С, ребенок идет по голому асфальту. Я был в теплой одежде, и то мне было холодно», — вспоминает спаситель.

Изначально водитель принял ребенка за животное, подумал, что это кошка или собака, ведь в ближайшем окружении сплошной лес. Когда мужчина осознал, что это ребенок, он спас девочку, укутал ее в машине в плед, вызвал полицию и скорую помощь.

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Вскоре к машине подошла женщина, как выяснилось, бабушка 11-месячной малышки, с требованием вернуть ребенка. Мужчина не отдал девочку. Выяснилось, что женщина больна, она взяла внучку, пока все спали, и ушла с ней из дома. Как девочка оказалась одна на дороге, непонятно.

Приехавшие на место происшествия врачи установили у малышки обморожение первой степени. Сейчас с ребенком все в порядке, девочка дома с родителями.

Раменская городская прокуратура взяла на контроль все обстоятельства произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

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© Информационное агентство 7info

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