Воскресенье, 22 января, 2023
Татьяна Проводина

10 новых машин закупят для рязанской станции скорой помощи в ближайшие 2 месяца

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Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Для рязанской станции скорой помощи в ближайшие 2 месяца закупят 10 новых автомобилей. Об этом сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Служба скорой помощи в регионе активно развивается. Обновление парка медицинского автотранспорта – часть этой большой работы. В Рязанской области создаётся Единая диспетчерская служба, которая позволит максимально автоматизировать процессы на всех этапах – от момента поступления вызова до оказания человеку медпомощи.

Также появится электронная база данных для хранения анамнезов пациентов и сведений об их обращениях в скорую и госпитализациях. Её будут оперативно передавать бригадам дополнительно к картам вызовов. Медицинские работники городской станции уже получили планшеты для работы.

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