Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

10 и 11 сентября в Рыбновском районе закроют движение через железнодорожный переезд

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Изображение от jannoon028 на Freepik

В Рязанской области 10 и 11 сентября будут проводить капитальный ремонт на железнодорожном переезде 185 км, расположенном в Рыбновском районе.

Работы проводятся для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

С 8 утра до 8 вечера будут проводить замену устройств заграждения переезда. В это время движение автомобилей через ж/д переезд будет закрыто. Объезд участка возможен через автодорожный путепровод в районе станции Рыбное.

В течение месяца на этом переезде уложат резинокордовый настил, а также заасфальтируют участки автодорог в зоне ответственности «Российских железных дорог». Когда будет проводиться дальнейший ремонт, сообщат дополнительно.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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