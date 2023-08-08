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10 августа не давай деньги в долг! Что ещё нельзя делать по народным приметам?

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Изображение от senivpetro на Freepik

10 августа православные христиане вспоминают учеников Иисуса Христа — Прохора и Пармена. Прохор был последователем апостола Петра, который впоследствии назначил его епископом в городе Никомидия. Пармен был подвижником христианской веры в Македонии. Он вместе с Никонором и Тимоном. Именно они считались первыми диаконами Церкви Христовой.

В народе 10 августа — Прохоров день или же день Прохоры-Пармены. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 10 августа

День сложится неудачно для торговцев и продавцов. Не стоит заключать сделки: скорее всего, завершатся они неудачно.

Если дать деньги в долг, скорее всего, вернуть их неудастся.

Ни в коем случае нельзя менять работу. Новое дело сложится крайне неудачно.

На Прохора были благоприятны сельскохозяйственные работы. В этот день собирали не только ягоды и грибы, но и яблоки, груши, овощи, зелень, также картофельный урожай. Из этих продуктов получались различные вкусные блюда.

Народные приметы 10 августа

  • Если не небе синие тучи и видны лучи солнца, ненастье будет затяжным;
  • Слышать крики воронов или увидеть – к дождливой или пасмурной погоде;
  • Если утром туман долго не исчезает, то ненастье будет длиться долго;
  • Иней на траве сулит раннюю и морозную зиму.

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