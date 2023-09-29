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1 октября в Рязани начнется месячник по уборке города

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В воскресенье, 1 октября, в Рязани стартует осенний месячник по благоустройству и уборке.

В рамках месячника будут убраны улицы, дворы и общественные пространства. В городе спилят сухие деревья, ликвидируют свалки мусора и приведут в порядок памятки.

Общегородские субботники пройдут 7, 14, 21 и 28 октября. В них могут принять участие предприниматели и компании, органы государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и все желающие жители Рязани.

Места проведения субботников будут определены дополнительно, сообщает мэрия.

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