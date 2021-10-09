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Суббота, 9 октября, 2021
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Зюганов пригрозил отставкой губернатору Брянской области Богомазу

Никита Брыкин
Зюганов пригрозил отставкой губернатору Брянской области Богомазу

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой губернатора Брянской области Александра Богомаза в эфире телеканала «Красная линия».

В частности, коммунист раскритиковал ход выборов в регионе, а именно в Клетнянском районе.

«Этот район раздавили. Там нет ничего, но появился новый «латифундист». Богомаз – фамилия вроде бы звучная, а на самом деле это «сатрап» очередной, который душит уникальную область», – заявил Зюганов.

По его словам, партия показала материалы вбросов на пресс-конференции, однако СМИ не стали освещать эту информацию.

Зюганов заключил, что будет добиваться отставки главы Брянской области.

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