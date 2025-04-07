Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач примет участие в реалити-шоу «Мастер игры»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать состав участников нового психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+), где победу одержат самые хитрые, дальновидные и стойкие игроки. Одним из участников проекта стал Леон Кемстач — молодой актёр, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он пасынок Антона Богданова — актёра из культового проекта ТНТ «Реальные пацаны».

Для Кемстача это будет первый опыт участия в реалити-шоу. В «Мастере игры» ему придётся отказаться от сценариев и ролей — здесь каждый сам выбирает свою стратегию. Будет ли он играть честно или прибегнет к манипуляциям — зрители узнают в процессе шоу.

Леон Кемстач:

«Я люблю челленджи, а это — самый мощный из всех, что мне предлагали. Психологическая игра — суперсложный формат, в котором мне бы хотелось попробовать свои силы. Как всё в итоге получится — увидим в эфире ТНТ!»

По правилам шоу, 22 участника заселяются в роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и напряжённая психологическая борьба. Среди игроков есть трое «тёмных» — они скрывают свою роль, устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные участники — «светлые» — должны вычислить предателей и сохранить команду. При этом в течение игры любой участник может перейти на сторону «тёмных».

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Днём игроки объединяются, чтобы проходить испытания и зарабатывать деньги в общий банк. В конце каждого выпуска проект покидают два человека: одного выбирают «тёмные», второго — участники голосованием за круглым столом.

Ранее ТНТ уже объявил, что в шоу примут участие шесть игроков из проекта «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Ведущим «Мастера игры» станет Юрий Колокольников — звезда проектов «Белый Лотос», «Мастер и Маргарита» и «Последний Ронин». Роль «джокера», нарушающего привычный ход событий, исполнит народный артист и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.

Фото: ТНТ