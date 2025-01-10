Концерт Чижа в Рязани завершился скандалом и жалобами зрителей

Зрители возмутились нетрезвым видом Сергея Чигракова во время концерта в Рязани, сообщает YA62.ru.

Концерт группы «Чиж & Co» прошёл в Рязанской филармонии в четверг, 9 января. По мнению очевидцев, музыкант вышел на сцену пьяным. Издание публикует видео, присланное подписчиками в телеграм-канал.

Зрители заявили, что Сергей забыл половину текстов. Артист «три раза надолго уходил со сцены, после выходил, еще больше шатаясь».

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Люди сообщили, что покинули концерт до окончания, посчитав такое поведение музыканта неуважением.