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Среда, 26 апреля, 2023

«Живые будут не рады остаться на Земле»: пророчество легендарной Ванги шокировало россиян

предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube
Фото: Скриншот Youtube

Легендарная болгарская провидица Ванга оставила огромное количество пророчеств, который продолжают сбываться. Она увидела, что в 2023 году могут произойти события, которые для России и россиян могут стать поворотными.

В этот период, по словам ясновидящей, Россия может вернуть себе авторитет и проявить себя на международной арене. Но за счастливое будущее придется побороться и многим пожертвовать.

– К сожалению, Ванга видела и конфликты между государствами, которые заберут много жизней. Десятки тысяч людей погибнут. А те кто, останется в живых, будут завидовать мертвым, – цитирует её Мойка 78.

Провидица говорила, что властители государств будут сражаться друг с другом, но в конечном итоге победителем из страшных событий выйдет Россия.

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