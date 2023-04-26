«Живые будут не рады остаться на Земле»: пророчество легендарной Ванги шокировало россиян

Легендарная болгарская провидица Ванга оставила огромное количество пророчеств, который продолжают сбываться. Она увидела, что в 2023 году могут произойти события, которые для России и россиян могут стать поворотными.
В этот период, по словам ясновидящей, Россия может вернуть себе авторитет и проявить себя на международной арене. Но за счастливое будущее придется побороться и многим пожертвовать.
Провидица говорила, что властители государств будут сражаться друг с другом, но в конечном итоге победителем из страшных событий выйдет Россия.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram