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Вторник, 31 мая, 2022

Жительницу Рязанской области задержали за попытку зарезать сожителя

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7info
7info

Жительницу Рязанской области задержали за попытку зарезать сожителя

Следком возбудил уголовное дело в отношении жительницы посёлка Старожилово, 1976 года рождения. Женщину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемая напала на мужчину с ножом.

Благодаря вмешательству соседей, преступление не было доведено до конца. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

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