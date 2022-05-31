Жительницу Рязанской области задержали за попытку зарезать сожителя

Следком возбудил уголовное дело в отношении жительницы посёлка Старожилово, 1976 года рождения. Женщину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемая напала на мужчину с ножом.

Благодаря вмешательству соседей, преступление не было доведено до конца. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.