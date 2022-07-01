Жительница Сургута публично извинилась за оскорбление русских в общедомовом чате

В Сургуте подошел к концу скандал с участием местной жительницы Раисы Мамедовой, которая оскорбляла соседа на национальной почве, сообщает НТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина пожаловался на ее детей, которые хулиганили в подъезде. В ответ их мама вала мужчину «тварью» и «русским чмом» и посоветовала ему «не связываться с Кавказом».

«Я поняла свою ошибку, раскаиваюсь, что оскорбила русский народ. Аксакалы мне все объяснили, больше такую ошибку не буду совершать. Прошу искренне меня простить», – заявила Мамедова.

Ранее женщина также конфликтовала с мамой одного из одноклассников ее сына.

«Звонит сегодня одна мамаша, у которой сын-лох учится с моим сыном-авторитетом: я сейчас вызову милицию, на-на-на! Я говорю: слышь, если твой сын лох по жизни, я тут при чем?» – высказалась женщина.

По административной статье Мамедовой грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы.