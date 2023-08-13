Жители Дядькова готовы перекрыть дорогу в знак протеста

Жители села Дядьково под Рязанью готовы перекрыть дорогу в знак протеста против расширения трассы, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Трассу хотят расширить для подъезда к мосту-дублёру через Оку, который собираются строить в этом месте. Люди опасаются, что жизнь в населённом пункте серьёзно ухудшится из-за увеличения автомобильного трафика.

Строительство моста жители поддерживают.

13 августа люди провели «пробное перекрытие» — встали на пешеходном переходе, сфотографировались. Жители села заявили о готовности перекрыть трассу, если ситуация не изменится.