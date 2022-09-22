Жителей Рязанского региона приглашают поучаствовать в экологическом конкурсе

Жителей Рязанского региона приглашают к участию в конкурсе на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами.

Информация появилась в группе Волонтёрский корпус Рязанской области ВКонтакте.

Заявки на участие в конкурсе для получения «Зелёной Премии» принимаются до 30 сентября.

Участвовать могут волонтёры, активисты, блогеры, неравнодушные граждане, общественные организации, корпорации и субъекты России.

Участники получат экспертизу своих проектов, пообщаются с ведущими экспертами отрасли и познакомятся с единомышленниками из разных регионов России.

На конкурсе 6 номинаций:

🌱 «Общественные проекты»

🌱 «Корпоративные проекты»

🌱 «Образовательные проекты»

🌱 «Просветительские проекты»

🌱 «Технологические и цифровые проекты»

🌱 «Регионы России»

Подробная информация размещена на сайте проекта.