Жителей Рязанского региона приглашают поучаствовать в экологическом конкурсе

Жителей Рязанского региона приглашают к участию в конкурсе на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами.
Информация появилась в группе Волонтёрский корпус Рязанской области ВКонтакте.
Заявки на участие в конкурсе для получения «Зелёной Премии» принимаются до 30 сентября.
Участвовать могут волонтёры, активисты, блогеры, неравнодушные граждане, общественные организации, корпорации и субъекты России.
Участники получат экспертизу своих проектов, пообщаются с ведущими экспертами отрасли и познакомятся с единомышленниками из разных регионов России.
На конкурсе 6 номинаций:
🌱 «Общественные проекты»
🌱 «Корпоративные проекты»
🌱 «Образовательные проекты»
🌱 «Просветительские проекты»
🌱 «Технологические и цифровые проекты»
🌱 «Регионы России»
Подробная информация размещена на сайте проекта.