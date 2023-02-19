Жителей центра Европейской России в середине недели ждёт похолодание

Синоптики прогнозируют в центральных областях Европейской России похолодание начиная со вторника, 21 февраля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В воскресенье и понедельник в центре Европейской России будут снегопады и метели, температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже ноля. Это близкие к норме значения. Высота снежного покрова выйдет на максимум с начала зимы.

Во вторник регион окажется в тылу уходящего циклона, снег будет слабее и пройдёт лишь местами. Температура начнёт понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3–4 градуса: в ночные часы мороз окрепнет до 11-16 градусов, в дневные часы ожидается 5-10 ниже ноля.

В середине недели ожидается пик похолодания: на Русскую равнину придёт гребень антициклона с северо-востока. Снег прекратится. Ночью подморозит до 13-18 градусов, а в северных и восточных районах — ниже 20 градусов. Днём термометры покажут от 7 до 12 градусов мороза.

В предстоящие праздничные выходные в регион вернётся небольшой снег, температура будет постепенно расти. 23 февраля морозы ещё сохранятся — минус 12-17 ночью и 5-10 градусов днём. В пятницу в дневные часы уже от 2 до 7 градусов мороза, в субботу — близко к оттепелям: от нуля до минус 5 градусов.