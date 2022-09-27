Житель Тумы зарубил топором брата и закопал тело на своём участке

Жителя Тумы будут судить за убийство брата. Подробности сообщили в следственном управлении СКР по Рязанской области.

23 мая 2022 года в полицию обратилась жительница Клепиковского района с заявлением о пропаже своего родственника – жителя Тумы 1973 года рождения. Правоохранители выяснили, что в ночь с 1 на 2 мая этого года пропавший и его единоутробный брат 1983 года рождения поссорились на фоне алкогольного опьянения. В ходе конфликта младший из братьев несколько раз ударил старшего клинком топора. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело родственника на территории домовладения, где они проживали.

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела. Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

Следственное управление обращает внимание граждан, что алкоголь – одна из главных причин агрессивного поведения людей. Под влиянием спиртного конфликт может завязаться по ничтожному поводу и привести к совершению тяжких преступлений. В состоянии алкогольного опьянения человек не думает о последствиях.

Следователи призывают воздерживаться от употребления алкоголя. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!