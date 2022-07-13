Житель Калуги задержан за развратные действия в отношении детей

Жителя Калуги подозревают в совершении развратных действий в отношении детей, он задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Калуги по факту развратных действий в отношении детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.

Уточняется, что в среду по сообщению, полученному из средств массовой информации, было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). В ходе следствия установили, что 54-летний мужчина «намеренно, с целью удовлетворения сексуальных потребностей, демонстрировал свои половые органы детям, не достигшим 12-летнего возраста». Ранее он был дважды судим за аналогичные преступления, освободился из мест лишения свободы в декабре 2020 года.

«Следователем допрошены малолетние потерпевшие, которые опознали подозреваемого, после чего произведено его задержание», — отмечает СУСК.

Подчеркивается, что в ближайшее время перед судом будет поставлен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.