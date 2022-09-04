Воскресенье, 4 сентября, 2022
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Жестоко избитая сожителем женщина умерла от сердечной недостаточности

В Амурском районе в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

На скамье подсудимых окажется 34-летний житель села Эльбан. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 112 УК РФ. По версии следствия, в мае 2022 года во время совместной пьянки он поссорился с сожительницей и избил её. Удары наносил кулаками в область головы.

Женщина скончалась на месте, но, по данным экспертов, не от избиения, а от сердечной недостаточности на фоне длительного употребления спиртного.

— Уголовное дело направлено в Амурский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщает региональная прокуратура.

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