Жестоко избитая сожителем женщина умерла от сердечной недостаточности

В Амурском районе в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

На скамье подсудимых окажется 34-летний житель села Эльбан. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 112 УК РФ. По версии следствия, в мае 2022 года во время совместной пьянки он поссорился с сожительницей и избил её. Удары наносил кулаками в область головы.

Женщина скончалась на месте, но, по данным экспертов, не от избиения, а от сердечной недостаточности на фоне длительного употребления спиртного.