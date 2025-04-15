Вторник, 15 апреля, 2025
16.8 C
Рязань
Изображение от drobotdean на Freepik
Происшествия

Женщина получила взятку в 2 млн в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа в особо крупном размере за заведомо незаконные действия. Об этом сообщает следственный комитет России по области.

Следствием установлено, что в период с августа 2019 года по ноябрь 2023 года женщина, занимая на предприятии Михайлова должность специалиста отдела закупок, неоднократно получала от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение на общую сумму около 2 миллионов рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанным юридическим лицом.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.