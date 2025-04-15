Женщина получила взятку в 2 млн в Рязанской области

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа в особо крупном размере за заведомо незаконные действия. Об этом сообщает следственный комитет России по области.

Следствием установлено, что в период с августа 2019 года по ноябрь 2023 года женщина, занимая на предприятии Михайлова должность специалиста отдела закупок, неоднократно получала от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение на общую сумму около 2 миллионов рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанным юридическим лицом.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.