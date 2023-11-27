Понедельник, 27 ноября, 2023
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Женщина и подросток пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

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В результате массового ДТП в Михайловском районе Рязанской области пострадали женщина и подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26 ноября в 12.55 на 196-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись 3 автомобиля: «Фольксваген Поло» под управлением 34-летнего водителя, грузовик «Вольво FM TRUCK» 33-летнего рязанца и «Хёндай H-1» под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области.

Травмы в ДТП получили 49-летняя пассажирка и 14-летний пассажир «Хёндая».

Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Женщина и подросток пострадали в массовом ДТП в Рязанской области
Женщина и подросток пострадали в массовом ДТП в Рязанской области
Женщина и подросток пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

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