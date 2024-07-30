Вторник, 30 июля, 2024

Железнодорожный переезд в Рыбновском районе закроют 7 августа

Автор: Кристина Аманн

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Фото из группы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

Железнодорожный переезд 185 км станции Рыбное будет закрыт для движения транспорта 7 августа. Ою этом сообщает региональный минтранс.

Это связано с капитальным ремонтом пути на участке Дягилево — Рыбное. Проезд будет закрыт с 8:00 до 17:00.

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