Железнодорожный переезд в Рыбновском районе закроют 7 августа

Железнодорожный переезд 185 км станции Рыбное будет закрыт для движения транспорта 7 августа. Ою этом сообщает региональный минтранс.

Это связано с капитальным ремонтом пути на участке Дягилево — Рыбное. Проезд будет закрыт с 8:00 до 17:00.