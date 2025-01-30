«Здесь начинается история»: в Рязанской области прошел День Спасского района

В Рязанской области в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Спасского района. Мероприятие провели в Штабе общественной поддержки «Единой России».

В празднике приняли участие глава администрации Спасского района Нина Соломонова, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова, заместитель руководителя Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова, студенты Рязанского железнодорожного колледжа, жители Рязани.

Фото: https://vk.com/wall-219921645_5508 Фото: https://vk.com/wall-219921645_5508

Спасский район – это часть земли рязанской, история, которая уходит своими корнями в глубь веков. Городище Старая Рязань и музей имени советского и российского ученого, доктора искусствоведения и почетного гражданина города Рязани Г.К. Вагнера, родина представителя старинного дворянского рода Прокопия Петровича Ляпунова и удивительный по красоте и разнообразию природы край Мещера, родина основоположника теории межпланетных сообщений Константина Циолковского и Окский биосферный заповедник. Это лишь малая часть того, чем знаменит и богат Спасский край.

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Для гостей мероприятия подготовили авторскую выставку изделий из дерева, тематическую интерактивную площадку «Легенды Старой Рязани», фотовыставку музея К.Э. Циолковского «Ижевское – уникальное село России» и Окского биосферного заповедника. Все желающие приняли участие в мастер-классах по созданию куклы-оберега, птички из лоскутов и декоративных украшений из сена.

Фото: https://vk.com/wall-219921645_5508 Фото: https://vk.com/wall-219921645_5508

В рамках празднования состоялся концерт «Спасский район. Здесь начинается история». Свои номера представили солисты и творческие коллективы Красильниковского, Зареченского, Гавриловского, Михальского, Панинского, Кутуковского, Троицкого, Новиковского сельских домов культуры и Спасского районного дома культуры. На «Дегустационном столе» были представлены блюда, приготовленные спасскими хозяйками: соленья, пироги, блины, домашние сыры и мясные деликатесы, травяные чаи.