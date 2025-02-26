Завод «Бервел» в Рязанской области создаст 40 новых рабочих мест

Завод высокопрочного крепежа «Бервел» получит господдержку для расширения производства. Об этом сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.
Никитин подписал дополнительное соглашение, предусматривающее расширение объемов государственной поддержки предприятию, с генеральным директором завода Юрием Медведевым.
«Бервел» проводит масштабную программу по расширению производственных площадей, инвестиции в которую составят 1,36 млрд рублей. Планируется создать 40 рабочих мест.
Срок завершения строительства — второй квартал 2025 года.
По словам Никитина, завод высокопрочного крепежа имеет статус «особо значимого инвестиционного проекта», он располагает всеми действующими в Рязанской области налоговыми преференциями и льготами.