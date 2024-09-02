Застрять в третьем сентября... На экраны выходит музыкальная комедия по легендарной песне Шуфутинского

Третье сентября для нас — не просто день. Это и день прощания, и день, когда горят костры рябин, и день, когда чувство одиночества может внезапно постучаться в твоё сердце, а в голове при этом с утра до вечера крутиться одна и та же мелодия. Мог ли тридцать лет назад исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский подумать, что эта песня окажется настоящим культурным феноменом? Её авторы Игорь Крутой и Игорь Николаев тоже вряд ли подозревали, что третье сентября станет со временем красным днём календаря, а сама песня будет окутана народной любовью настолько, что про неё будут придумывать шутки и даже снимут сериал?

Накануне огненной музыкальной даты на ТНТ стартует показ сериала «Третье сентября» (16+). Первую серию комедии зрители увидят 2 сентября в 21:00. Авторы новой кинокартины, по всей видимости, решили отрефлексировать ежегодную лирическо-комическую атмосферу, которая витает вокруг песни «Третье сентября» и воплотить через неё необычную сюжетную линию. Как и в песне, в сериале «Третье сентября» описаны события далеко не самые позитивные. Влюблённые Маша и Витя готовятся к самому счастливому дню своей жизни — к долгожданной свадьбе. По закону жанра, вечером перед торжеством жених отправляется с друзьями проводить свою холостяцкую жизнь. Проснувшись утром после бурной ночи, Витя ничего не помнит, а невеста бросает его. Охваченный отчаянием, Витя молит судьбу вернуть всё на свои места. И чтобы исправить ситуацию, судьба каждый раз забрасывает его в третье сентября, чтобы Витя мог всеми силами удержать любимую.

Музыкальная комедия обретает фантастические проявления: герой попадает в пространственно-временную петлю, где у его появляется шанс всё исправить. И здесь уже всё зависит от него: станет ли для Вити третье сентября навсегда днём прощания или после череды скитаний всё же станет самым счастливым днём?

Комедия преисполнена задорными шутками, яркими картинками и запоминающимися героями. Но всё же украшает всю эту гамму красок нотка ностальгической светлой грусти. Той самой, которую в нашу жизнь ежегодно привносит третьесентябрьский гимн. И это делает сериал особенно притягательными: за временными скитаниями героя наблюдаешь и с иронией, и с волнением. Чем же завершится для него третье сентября? И завершится ли оно вообще? А завершается ли третье сентября в нашей жизни в тот момент, когда мы переворачиваем календарь? Или так же, как и в судьбе героя, этот день ежедневно и ежесезонно предопределяет наши поступки, ошибки, решения?

Чем-то «Третье сентября» похоже на фильмы «День сурка» и «Мальчишек в Вегасе», кто-то заметит в комедии любимые тональности ярких российских комедий. Но вместе со всем этим сериал получился самобытным, экспериментальным и народным. То, что нужно для начала осени, когда душа ещё требует тепла и радости, но всё вокруг уже настраивается на мелодию осенних ностальгических мыслей.