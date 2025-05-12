Вечером в понедельник, 12 мая, в посёлке Строитель в Рязани зарезали мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань. Происшествия».
По информации пользователей Сети, труп нашли около дома № 34/4 по улице Качевской.
Судя по другому сообщению, у погибшего незадолго до смерти произошёл конфликт с другим мужчиной.
Официальная информация уточняется.
Напомним также, что сегодня стало известно об убийстве на улице Бирюзова в Рязани. В соцсетях сообщалось, что пожилого мужчину зарубили топором. Позднее появились данные о задержании подозреваемого в убийстве.
Официальная информация также уточняется.
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