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Фото: t.me/ryazan_chp62
Происшествия

На улице посёлка Строитель в Рязани убили человека

Алексей Самохин

Вечером в понедельник, 12 мая, в посёлке Строитель в Рязани зарезали мужчину. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По информации пользователей Сети, труп нашли около дома № 34/4 по улице Качевской.

Судя по другому сообщению, у погибшего незадолго до смерти произошёл конфликт с другим мужчиной.

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Официальная информация уточняется.

Напомним также, что сегодня стало известно об убийстве на улице Бирюзова в Рязани. В соцсетях сообщалось, что пожилого мужчину зарубили топором. Позднее появились данные о задержании подозреваемого в убийстве.

Официальная информация также уточняется.

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