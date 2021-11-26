Заражённую африканской чумой свиней колбасу привезли в Рязань из Чувашии

Колбасу, заражённую вирусом африканской чумы свиней, привезли на рязанскую 5-ю базу из Чувашской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

По данным ведомства, ДНК вируса АЧС обнаружили в продукции предприятия «Приволжские колбасы». Сообщается, что она поступила только по одному адресу. Отследить поставку удалось через информационную систему «Меркурий».

Продукцию со следами опасного вируса уничтожат после принятия постановления губернатора.