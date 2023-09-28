Четверг, 28 сентября, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Запуск отопления в Рязани будет произведен со 2 по 9 октября

7info 2
Изображение от Freepik

Запуск отопления в Рязани начнется 2 октября и будет завершен в течение 7 дней.

Постановление о начале отопительного сезона подписал и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов.

2 октября начнется постепенный пуск отопления в жилые дома, школы, больницы, детсады и поликлиники.

Запуск отопления планируется произвести в течение 7 дней, уточняет пресс-служба мэрии.

По всем возникающим проблемам в период начала отопительного сезона рязанцы могут обратиться в свои управляющие компании или в управление энергетики и ЖКХ по телефону 25-48-69, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 34-05-44, Московский район – 33-17-52, Железнодорожный район – 76-33-04, Октябрьский район – 32-65-34, Советский район – 25-52-26.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации