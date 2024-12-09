Зампред правительства Рязанской области сказала, что ребёнок «кормит себя сам»

Заместитель председателя правительства Рязанская область по соцвопросам Наталья Суворова заявила, что ребёнок «кормит себя сам». Такую фразу она произнесла, говоря о мерах поддержки, которые полагаются роженицам и семьям в связи с рождением малыша.
Перечислила Наталья Суворова и другие льготы. Так, например, россиянкам, начиная с беременности и заканчивая 17-летием ребенка платят единое пособие на уровне прожиточного минимума. А в Рязанской области вели выплату на рождение ребенка: молодым мамам до 25 лет единовоеменно начисляют 50 тысяч рублей, остальным — 20 тысяч рублей.