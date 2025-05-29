Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалёва покидает пост

Заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева приняла решение вернуться на работу в Централизованную библиотечную систему города. Об этом написал в телеграм-канале мэр Виталий Артёмов.

По словам Артёмова, с Крохалёвой он знаком много лет, вместе они работали в правительстве Рязанской области.

— Это настоящий профессионал, посвятивший всю жизнь служению социальной сфере, — подчеркнул глава администрации.

Артёмов поблагодарил Ларису Анатольевну за совместный труд, наставничество, желание участвовать в жизни города, умение всегда добиваться результатов, использовать нестандартные подходы и менять мир вокруг, а также пожелал успехов и удачи во всём.

Ранее Лариса Крохалёва стала победителем предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Рязанскую областную Думу.