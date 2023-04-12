spot_img
Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Зам главного врача рязанской БСМП написал заявление об уходе по собственному желанию

На главнуюНовости Рязани

Заместитель главного врача по медицинской части БСМП Рязани Алексей Егоров написал заявление об уходе по собственному желанию.

Алексей Егоров – выпускник Рязанского медуниверситета 2003 года. С 2007 по 2017 год он работал врачом-урологом в Областной клинической больнице. С 2017 по 2020 годы был заведующим операционным отделением ОКБ.

С 2020 года Алексей Егоров заведовал операционным отделением БСМП, — говорится на сайте Больницы скорой медицинской помощи.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации