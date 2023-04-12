Зам главного врача рязанской БСМП написал заявление об уходе по собственному желанию

Заместитель главного врача по медицинской части БСМП Рязани Алексей Егоров написал заявление об уходе по собственному желанию.

Алексей Егоров – выпускник Рязанского медуниверситета 2003 года. С 2007 по 2017 год он работал врачом-урологом в Областной клинической больнице. С 2017 по 2020 годы был заведующим операционным отделением ОКБ.

С 2020 года Алексей Егоров заведовал операционным отделением БСМП, — говорится на сайте Больницы скорой медицинской помощи.