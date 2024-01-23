За сутки в травмпункт БСМП обратились 110 человек

За прошедшие сутки в травмпункт БСМП обратились 110 пациентов. Это стало рекордом последних месяцев, сообщает ТКР.

Чаще всего люди получают переломы лодыжек и лучевой кости, причиной которых становится гололед – при падении человек рефлекторно вытягивает руки.

Врачи рекомендуют не выходить без большой необходимости из дома. Если выйти на улицу все-таки пришлось, то лучше наклеить пластыри на подошву, а в случае падения приземляться на бок.

Напомним, ранее Павел Малков раскритиковал уборку снега в Рязани.