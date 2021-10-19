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Вторник, 19 октября, 2021
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За срыв мероприятий в рамках нацпроектов рязанский губернатор пригрозил увольнениями ответственных лиц

7info7

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Во вторник, 19 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание правительства. В ходе заседания он сообщил об ответственности, которая ждёт за несвоевременное исполнение мероприятий в рамках нацпроектов.

В целях эффективного исполнения в регионе поручений президента Путина, реализации нацпроектов, строительства и ремонта важных социальных объектов сформирована система многоуровневого депутатского контроля. Участвуют в ней не только депутаты, но и эксперты вместе с неравнодушными рязанцами.

Эту работу прекращать нельзя. Люди справедливо требуют изменений к лучшему, хотят от всех ветвей власти ответственности, профессионализма и разумного подхода к каждому делу. И лучший контролер – это конечно, сами люди, жители нашей области, – подчеркнул Николай Любимов. – Поэтому мероприятия продолжаем, обязательно нужно вовлекать в них инициативных и ответственных рязанцев, депутатов всех уровней, специалистов. Я обязательно запланирую в своем рабочем графике ряд встреч с различными группами депутатов, участвующих в этой работе, выслушаю все предложения и пожелания.

По словам Любимова, особое внимание стоит уделить реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Их исполнение он пообещал контролировать особенно жёстко.

Если будут срывы, за этим последуют серьезные административные и кадровые решения. Вплоть до увольнения тех лиц, которые несут ответственность за ввод объектов, реализацию проектов и т.д. Поблажек не будет, – добавил он.

В работе с гражданами глава региона поручил чиновникам избегать формального подхода и ориентироваться на нужды и запросы жителей.

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