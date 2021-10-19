За срыв мероприятий в рамках нацпроектов рязанский губернатор пригрозил увольнениями ответственных лиц

Во вторник, 19 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание правительства. В ходе заседания он сообщил об ответственности, которая ждёт за несвоевременное исполнение мероприятий в рамках нацпроектов.
В целях эффективного исполнения в регионе поручений президента Путина, реализации нацпроектов, строительства и ремонта важных социальных объектов сформирована система многоуровневого депутатского контроля. Участвуют в ней не только депутаты, но и эксперты вместе с неравнодушными рязанцами.
По словам Любимова, особое внимание стоит уделить реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Их исполнение он пообещал контролировать особенно жёстко.
В работе с гражданами глава региона поручил чиновникам избегать формального подхода и ориентироваться на нужды и запросы жителей.