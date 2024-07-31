Среда, 31 июля, 2024

За секс по согласию могут завести уголовное дело. Юристы рассказали подробно

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от lookstudio на Freepik

В некоторых случаях за секс на балконе могут завести уголовное дело, сообщает портал «Секрет фирмы».

Если ребёнок в возрасте до 14 лет становится свидетелем секса на балконе, нарушителям может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы, пояснил адвокат Нурлан Гасымов. В случае, если таких свидетелей несколько, срок может увеличиться до 12 лет.

Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, являются преступлением не самой большой тяжести, но если эти действия направлены на ребёнка в возрасте от 12 до 14 лет, то они считаются тяжким преступлением. Поэтому прекратить уголовное дело по примирению сторон в таких случаях не удастся.

Согласно закону, за развратные действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору, может грозить до 15 лет лишения свободы. Однако на практике возбудить уголовное дело за развратные действия не так просто. Для этого несовершеннолетний должен сам сообщить о случившемся или дать показания.

В любом случае, любовникам, вероятно, будет что сказать в свою защиту. Они могут утверждать, что не имели умысла на развращение посторонних, не знали о том, что за ними наблюдают дети, могут не опознать этих детей в ходе расследования.

Юрист Дмитрий Безделин отметил, что в некоторых случаях секс на балконе может быть расценен как мелкое хулиганство, например, если партнёры матерятся или нарушают общественный порядок. Однако это зависит от деталей. Если балкон является частью вашей квартиры (бывают и общие балконы), то за секс на нём ничего не грозит, если его не видят дети. Это ваша частная территория.

Если же партнёры свешиваются с балкона так, что их тела выходят за пределы его границ и оказываются на улице, которая является общественным местом, то риск вменения мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ существует. В таком случае им может грозить наказание в виде административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей.

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