За парковку на газонах рязанцы заплатили с начала года 3,753 млн рублей

С начала года 3329 водителей привлечены к ответственности за заезд транспортных средств на зеленые зоны, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Сумма штрафов составила 3 миллиона 753 тысячи рублей, сообщают административные комиссии при администрации города Рязани.

Автолюбителям напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках. На газоны и цветники, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, запрещается заезжать на автомобилях и специальной технике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.