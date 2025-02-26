За неисполнение приказов губернатора рязанцам придется платить штрафы

За неисполнение приказов губернатора и оперштаба в Рязанской области может последовать административная ответственность. За соответствующий законопроект проголосовали депутаты регионального парламента 26 февраля.

Рязанцы заплатят штраф в размере от 1000 рублей до 3000 за игнорирование решений губернатора или оперативного штаба области. От 10 тысяч до 20 тысяч рублей грозит штраф должностным лицам, от 250 тысяч до 500 тысяч рублей юридическим лицам.

Протоколы административного нарушения за неисполнение приказов губернатора и оперштаба в Рязанской области будут составлять работники главного управления по взаимодействию с федеральными органами власти в регионе. Рассматривать данные дела предстоит мировым судьям.